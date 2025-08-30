Pisa-Roma, GASPERINI: "Prestazione buona, Dybala può giocare ovunque. Mercato? Sempre chiaro sulle mie priorità"

La Roma batte anche il Pisa dopo il successo col Bologna: all'Arena Garibaldi termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Dopo la sfida Gian Pier Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GASPERINI A SKY SPORT

Come valuta la partita?

"Globalmente la prestazione è stata buona, abbiamo sofferto all'inizio contro un Pisa organizzato e fisico. Sempre insidioso nel gioco aereo, abbiamo rischiato all'inizio. Siamo venuti fuori già nel primo tempo. Nel secondo tempo, abbiamo fatto bene, ci stava anche un gol in più".

Nel secondo tempo si è accesa la luce di Dybala...

"Una bellissima azione di reparto quella del gol, hanno scambiato tutti e 3 giocatori di attacco. Servono queste giocate, in queste partita contro squadre che tengono fisicamente".

La posizione di Koné?

"Lui ha questa capacità di giocare sia largo che più centrale. Oggi Cristante era molto centrale, quindi da quel lato dovevamo scalare. Koné quando prende velocità diventa difficile da contenere. è stato protagonista in tante azioni, è un portatore di palla molto efficace".

Come mai Dybala a sinistra?

"Perché Soulé sulla destra saltava più di tutti l'uomo, stava facendo bene e non volevo spostarlo. Paulo può giocare ovunque, non lo porta a calciare con il sinistro ma un giocatore non deve giocare necessariamente nella sua zona di comfort. Lui può occupare tutte le zone di attacco, sa sempre cosa fare. Questa varietà la voglio creare anche a Soulé, anche perché ho tutti mancini, qualcuno dovrà giocare a piede a favore. Sarà così anche per lui".

Atteggiamento perfetto in queste due partite, non lo davo per scontato..

"Merito di questo gruppo che ho ereditato da Ranieri, aveva dato una mentalità forte pur giocando con un altro sistema. Il gruppo da subito mi ha seguito, di questo sono grato a loro. Il fatto che lo scorso anno non sono riusciti ad arrivare in Champions dopo una grande rimonta ha lasciato amarezza, ci sono tutte le condizioni in questo gruppo. Quando ci sono queste componenti parti già molto forte. Speriamo poi di aggiungere dell'altro".

GASPERINI A DAZN

È contento della prestazione?

"Non è mai facile, ci sono anche gli avversari. Quando partono con questo entusiasmo, con il ritorno in Serie A, lo stadio pieno... Noi siamo stati particolarmente bravi in quei momenti. Abbiamo rischiato in un paio di occasioni, ma non ci siamo disuniti e abbiamo ripreso il filo del gioco. Già nel primo tempo ne siamo usciti bene, e poi il secondo è andato meglio".

Avete 6 punti, nel pre-campionato aveva percepito di poter essere già abbastanza avanti per un progetto tecnico nuovo?

"Devo dire che il merito enorme è di questi ragazzi per come mi hanno accolto, per come hanno creduto e hanno sposato il mio modo di interpretare calcio. Hanno dato una disponibilità enorme sul piano tecnico e atletico. Si sono allenati benissimo in questi mesi. Le partite in amichevole sono state di spessore, anche in campi difficili. Eravamo temprati da stadi con questo entusiasmo. Sono felice per loro, perché è un gruppo con dei valori molto sani. Questa è la base e su questo io cerco di mettere il mio modo di giocare, stiamo facendo dei passi avanti anche su questo".

In queste 48 ore si aspetta qualcosa dal mercato?

"Aspettiamo martedì e poi si possono tirare le somme".

Dybala-Soulé sono il futuro della Roma sulla trequarti?

"Sono sicuramente il presente. Io vivo di presente. Soulé ha fatto tutta la partita, Dybala un minutaggio maggiore rispetto alla partita con il Bologna. Dobbiamo solo augurarci che non abbia problemi fisici e potrà solo crescere. Sono due giocatori molto importanti".

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Ferguson?

"Dovbyk è entrato perché poteva essere fresco e decisivo. Ferguson deve crescere sul piano atletico, forse patisce anche il clima, lui che viene dal nord. Quando crescerà sulla profondità, lo sprint, i movimenti possa diventare ancora più forte".

Utilizzare Dybala a sinistra può essere la giusta soluzione per farlo coesistere con Soulé? A che punto è la Roma?

"Non c’è solo la soluzione Dybala a sinistra, ma anche Soulé. Per me un giocatore non deve giocare dentro una aiuola di confort, sarebbe limitativo. Paulo ha giocato da dieci, a sinistra. Noi dobbiamo essere duttili a seconda dell’avversario. Sono soddisfatto del lavoro fatto fin qui, ora dobbiamo lavorare sui particolari più che sull’organizzazione generale che è abbastanza evidente grazie ai giocatori molto disponibili. I particolari poi sono infiniti, si acquisiscono giocando tante partite con tante piccole cose che fanno la differenza".

Il Pisa?

"Ci è voluta una Roma molto brava a saper soffrire e poi siamo cresciuti. Quando domini la partita poi l’avversario cala e potevamo segnare anche un gol in più".

È fiducioso sul mercato? L’obiettivo resta sempre la Champions?

"Se ne riparla martedì a bocce ferme sul mercato. Ci sono 48 ore, sono sempre stato sempre molto chiaro sulle mie priorità sul mercato. Quando sarà finito il mercato vedremo cosa succederà".