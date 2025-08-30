Pisa-Roma, Corrado: "Oggi tanta emozione, abbiamo fatto una corsa contro il tempo"

Dopo la vittoria con il Bologna, la Roma fa tappa a Pisa: alle 20.45 i giallorossi sfidano la squadra di Alberto Gilardino nella seconda giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il dg del Pisa, Giovanni Corrado, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CORRADO A SKY SPORT

Arriva Albiol?

"Ho il telefono spento, non so se nel mentre ci ha dato l'ok. Dopo 34 anni lontani dalla Serie A avere giocatori come lui che prendono in considerazione il nostro progetto è un orgoglio. Siamo ottimisti".

Stengs?

"Lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto".

La gioia del pubblico?

"Anche con la capienza aumentata era da tanto che non vedevamo uno stadio così. È un'emozione, abbiamo fatto una corsa contro il tempo".

Come vi siete approcciati al mercato?

"Abbiamo sempre cercato un percorso basato sulla sostenibilità, investendo sui giovani. Abbiamo pensato fosse anche opportuno aggiungere giocatori di esperienza. Dobbiamo cercare di crescere per confermarci in Serie A".