Pisa-Roma, Canestrelli: "Una grande soddisfazione essere in A"

Dopo la vittoria con il Bologna, la Roma fa tappa a Pisa: alle 20.45 i giallorossi sfidano la squadra di Alberto Gilardino nella seconda giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio Simone Canestrelli ha parlato ai microfoni dei cronisti:
CANESTRELLI A DAZN
Com'è giocare la Serie A qui?
"Una grande soddisfazione, siamo felici di aver riportato la Serie A a Pisa. Speriamo di dare una bella gioia ai tifosi".
La forza del gruppo vi ha portato in A, vale anche quest'anno?
"Sicuramente, il gruppo deve essere la base di partenza anche quest'anno".