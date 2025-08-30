Pisa-Roma, ANGELINO: "Ci sentiamo forti ma umili"

Dopo la vittoria con il Bologna, la Roma fa tappa a Pisa: alle 20.45 i giallorossi sfidano la squadra di Alberto Gilardino nella seconda giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio Angelino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ANGELINO A DAZN

Che sensazioni hai dopo questo inizio di stagione?

"Abbiamo nuovi giocatori, abbiamo lavorato tanto con il nuovo allenatore. Ci sentiamo forti ma umili, dobbiamo continuare a lavorare sulla sua idea".

Ti dico 'brillantezza', sembra che stiate bene già fisicamente.

"Abbiamo corso tanto e lavorato forte, dobbiamo continuare così".