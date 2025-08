Lens-Roma, EL AYNAOUI: "Stiamo migliorando giorno dopo giorno per essere pronti all'inizio della stagione" (VIDEO)

Quinta vittoria in altrettanti test per la Roma di Gasperini, che sul campo del Lens ha trionfato per 2-0 grazie alle reti di Mancini e Soulé. Al termine della gara, l'ex di turno Neil El Aynaoui ha parlato con i giornalisti.

EL AYNAOUI IN ZONA MISTA

Un'accoglienza particolare qui per te e una vittoria, come vi state trovando?

"Per me è sempre un piacere tornare qui, sono stati due anni molto belli. Riguardo alla vittoria e alla prestazione, stiamo migliorando giorno dopo giorno e speriamo di essere pronti per l'inizio della stagione".