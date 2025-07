Kaiserslautern-Roma, SOULÉ: "Stiamo capendo sempre meglio l'idea di Gasperini. Spero di poter giocare insieme a Dybala, ma decide il mister" (VIDEO)

Dopo le vittorie ottenute nei test con Trastevere e UniPomezia, la Roma batte anche il Kaiserlautern e si impone 0-1 al Fritz Walter Stadion grazie alla rete di Evan Ferguson. Al termine della partita Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

SOULÉ IN ZONA MISTA

Un bilancio di queste prime settimane di ritiro con Gasperini? Ci sono tanta intensità e lavoro?

"Sì. Stiamo correndo tanto, soprattutto nei primi giorni. Abbiamo fatto tanto e ogni giorni stiamo capendo meglio l'idea del mister, che è tanto offensiva e piace a tutti. Speriamo di esprimerci al meglio come ci chiede lui".

Com'è giocare a sinistra?

"Sono abituato a giocare a destra, a sinistra devo ancora prendere i riferimenti perché sono diversi. Preferisco prendere la palla con il destro per averla già sul sinistro. Comunque ho già giocato in questo ruolo da piccolo, per me non è un problema e potrei giocare in qualsiasi ruolo: quinto, trequartista... Sono a disposizione per ciò che mi chiede il mister".

Con Gasperini riusciremo a vedere insieme Dybala, Soulé e un centravanti?

"Spero di poter giocare tanto insieme a Dybala, ma decide il mister. Io sono a disposizione, Gasperini mi ha provato anche a sinistra e con Ranieri feci anche il quinto a destra. Ogni volta imparo qualcosa e mi abituo, non c'è nessun problema".

Che impressione ti ha fatto Ferguson?

"Ha avuto un bell'impatto ed è un bravissimo ragazzo. Io provo a parlare in inglese con lui ma non ce la faccio (ride, ndr). Tecnicamente è bravissimo, potente ed è bello grosso nonostante sia un anno più piccolo di me. Spero possa fare il massimo".

Chi ti ricorda?

"Batistuta e Higuain, che ho visto giocare di più".

Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione?

"Voglio dare alla squadra ciò di cui ha bisogno e aiutarla con gol e assist. Questo è ciò che devo fare, dato che sono un attaccante".

SOULÉ AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Giorno dopo giorno stiamo lavorando, soprattutto sul piano fisico e tecnico. Stiamo lavorando su ciò che ci chiede il mister. Giorno dopo giorno impariamo di più, per essere pronti per l'inizio del campionato".

Destra, sinistra, in mezzo... Per te è comunque importante giocare.

"Sì, è veramente importante provarmi e farmi fare diversi ruoli. Sono abituato e non è un problema, sono sempre a disposizione".

Ti senti più maturo e pronto?

"Sì, penso di sì. Quello passato è stato il primo anno di tanti successi. Spero che mi sia servito da esperienza per potermi esprimere al meglio quest'anno".