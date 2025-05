Torino-Roma, Vlasic: "Partita difficile contro un Roma forte. Futuro? Voglio restare"

Dopo la sconfitta contro la Roma per 2-0, ha parlato l'esterno del Torino Nikola Vlasic. Queste le sue dichiarazioni:

VLASIC IN CONFERENZA STAMPA

Potevate dare di più? Ci sono rimpianti per avere chiuso così male?

"E' stata una stagione dura, le ultime gare abbiamo fatto male. Oggi era difficile contro una Roma forte. Dopo il rigore ci abbiamo provato, abbiamo fatto bene nel primo tempo e poi siamo andati all'attacco. Dispiace per queste ultime partite"

Ma cosa è capitato?

"Non so spiegarlo...Non ho visto nessuno che non abbia dato il 100%. Abbiamo perso tante partite, io mi aspettavo molto di più nelle ultime partite".

Si vede ancora al Toro?

"Io rimango, mi piace tutto di qui. Voglio restare, poi il club deve decidere. Ho un contratto, non voglio andare da nessuno. Non sappiamo chi rimane e chi verrà, ci saranno tanti cambi perché diversi giocatori sono in scadenza. Vedremo cosa succederà"

Ti aspettavi di non fare il salto di qualità?

"Nell'ultimo anno con Juric abbiamo lottato fino alla fine, se la Fiorentina avesse vinto in Europa saremmo stati in Conference. Ci sono squadre davanti a noi, vedete quanto spendono per i giocatori e per gli stipendi...In questo momento è così, voglio sempre vincere ma dobbiamo dire la verità. Possiamo lottare contro la Roma, ma non possiamo dire che siamo più forti. Dobbiamo lavorare di più"

Avete parlato con Cairo o con Vanoli?

"Domani siamo di nuovo al Filadelfia, ci saluteremo e vedremo cosa succederà. Forse ci sarà una riunione, vediamo. Ma adesso non ha parlato nessuno"