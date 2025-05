Torino-Roma, Vanoli: "Non volevamo chiudere così. Giusto che Cairo sia deluso, io da domani penso al prossimo anno"

Al termine del match tra Torino e Roma, vinto 0-2 dai giallorossi, ha parlato il tecnico dei granata Paolo Vanoli. Queste le sue parole:

VANOLI IN CONFERENZA STAMPA

C'è stata una brutta flessione in questo finale di stagione. Ha parlato con Cairo?

"Dispiace per questo finale, non volevamo chiudere così. Abbiamo trovato una Roma con valori tecnici importanti, anche Napoli e Inter, e puoi contrastarli se fai la partita perfetta. L'episodio del rigore, che non ho rivisto, e vai sotto, fai fatica. Abbiamo provato a reagire. C'è delusione. Eravamo usciti da una situazione difficile, da domani lucidità per fare meglio"

Ha parlato con Cairo? Vlasic ha parlato di una riunione per domani...

"Domani ci troviamo, a parte magari i nazionali o qualcuno che ha voli domattina. E' una questione di rispetto e di salutarci. Cairo? Non so cos'ha detto, è giusto che sia deluso dal suo allenatore per questo rush finale. Problemi con il presidente? Non lo so, l'ho solo incrociato"

Cairo ha parlato di delusione e di valutazioni sul suo operato

"Chiarirò con lui. Anche al compleanno suo aveva espresso delusione, è giusto che lo sia. Non deve arrabbiarsi con la squadra, ma con me. Se in questo finale non ci sono motivazioni e fame per raggiungere i risultati dell'anno, è giusto che sia responsabile"

Sente di essere ancora l'allenatore del Toro?

"Non guardo il contratto, ho ancora un anno e la società ha un'opzione. Da domani, sono pronto a pensare alla nuova stagione"

Forse poteva fare delle scelte diverse? Magari far giocare di più i giovani

"A volte si vedono le cose negative. Voglio tutelare i giovani, è doveroso dare loro spazio quando lo meritano ma non è giusto darglielo per trovare motivazioni alla squadra. Gabellini ha esordito perché c'era la possibilità e ha fatto un grande campionato in Primavera. I ragazzi devono crescere con calma, le ingenuità le fanno tutti e non bisogna mettere la croce sopra a nessuno. Abbiamo fatto il massimo, non cambierei le scelte"

Cosa si è rotto tra lei e il presidente? Rischia di fare il capro espiatorio

"Non posso commentare parole che non ho sentito. Quando lo incontrerò...Bisogna essere lucidi ad analizzare, se dirà queste cose anche a me gli darò spiegazione. E' giusto che ci sia delusione, lo sono anche io, e mi è dispiaciuto perché nella seconda parte avevamo fatto bene. Poi il presidente ha il diritto e il dovere di esprimere ciò che ha detto"

Alcune sue dichiarazioni hanno dato fastidio alla società...

"Quest'anno sono stato equilibrato. A volte le mie parole vengono strumentalizzate, ma con il presidente e il direttore non ho mai avuto problemi. Ci incontreremo e valuteremo, sono processi tra allenatore e società. E' giusto che un presidente sia deluso: Vanoli ha peggiorato di un posto in classifica rispetto all'anno scorso"

C'erano Buongiorno e Bellanova...

"Non guardo ciò che c'è dietro, è come dire che senza Zapata non si poteva fare niente...Per me non sono alibi. Se guardo alla seconda parte, in queste nove partite serviva dare di più. Io sono il responsabile, è giusto che il presidente dica queste cose"