La Roma chiude la stagione con una vittoria per 2-0 in casa del Torino e si qualifica in Europa League. Dopo il successo Alexis Saelemaekers, oggi autore del secondo gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAELEMAEKERS A DAZN

Cosa c’era nell’abbraccio con Ranieri?

“L’ho ringraziato per la stagione. Quando è arrivato ha cambiato completamente la squadra, si meritava di vincere anche oggi e questo successo è per lui”.