Torino-Roma, MANCINI: "Mi porto dietro un mix di emozioni. L'importante è saper rialzarsi"

L'ultima della stagione. Alle 20.45 la Roma scende in campo in casa del Torino nell'ultima gara di campionato. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A DAZN

Che ti porti dietro da questa stagione?

"Dall'inizio ad oggi un mix di tantissime emozioni. Errori nella prima parte che ti fanno crescere, quando vai giù puoi solo migliorare e non cercare scuse, abbiamo cercato di risalire. Arrivare a questo punto così era difficile per tutti, la squadra ci ha sempre creduto. Queste stagioni possono succedere, ma l'importante è non cadere, saper rialzarsi, non trovare scuse e andare avanti per il nostro cammino".