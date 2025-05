Torino-Roma, HUMMELS: "Contento e triste perché è l'ultima da calciatore. Felice per la squadra in Europa League"

La Roma chiude la stagione con una vittoria per 2-0 in casa del Torino e si qualifica in Europa League. Dopo il successo Mats Hummels, che si ritirerà dopo questa stagione, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HUMMELS A DAZN

Come ti senti ora?

“Non so cosa sto provando. Sono contento, ma allo stesso tempo triste. Mi sento svuotato, ci metterò qualche giorno per realizzare che questa è stata l’ultima volta da calciatore. Sono molto felice che la squadra abbia finito in questo modo e ottenuto l’accesso all’Europa League. Siamo arrivati vicini alla Champions, ma è stata comunque una fine positiva considerate le difficoltà incontrate da me e dalla squadra in questa stagione”.