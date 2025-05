Torino-Roma, GHISOLFI: "Annunceremo l'allenatore quando saremo pronti. Oggi concentrati sulla partita"

L'ultima della stagione. Alle 20.45 la Roma scende in campo in casa del Torino nell'ultima gara di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A DAZN

Il Real Madrid ieri ha salutato Ancelotti e oggi ha annunciato Xabi Alonso. Oggi salutate Ranieri, non è che domani annunciate l'allenatore?

"Faremo l'annuncio quando saremo pronti. Questa sera è importante la partita, dobbiamo avere il focus sulla gara".

Non sarà un altro centrocampista spagnolo?

"Tanti nomi..."

L'allenatore sarà scelto anche sulle caratteristiche della rosa o sarà un condottiero al quale si farà la squadra?

"Proviamo a scegliere il miglior profilo per la squadra e per il club. È un club speciale e particolare, ma questa sera dobbiamo essere concentrati sulla partita e non è l'argomento di questa sera".