Torino-Roma, DYBALA: "Ranieri speciale. Ho voglia di restare qui, spero che la società sia contenta"

La Roma chiude la stagione con una vittoria per 2-0 in casa del Torino e si qualifica in Europa League. Dopo il successo Paulo Dybala, in panchina da infortunato per sostenere i compagni, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DYBALA A DAZN

Essere entrati in Europa è comunque un successo?

“C’è un sapore agrodolce, ma dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto dall’arrivo di Ranieri. Abbiamo fatto qualcosa di spettacolare, dobbiamo essere fieri e consapevoli della nostra grande forza. Dobbiamo mostrarla la prossima stagione”.

Cosa ha rappresentato Ranieri per te?

“Ci parlo tantissimo anche in settimana, è una persona speciale. Dal suo arrivo ha aiutato tanti ragazzi anche a livello personale. Ci ha dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. L’ho ringraziato e gli ho augurato il meglio per la sua vita. Gli ho detto di viaggiare tanto e farsi delle belle vacanze, ha lavorato tanto e sicuramente avrà avuto poco tempo per godersi la vita. Ora avrà tutto il tempo del mondo”.

Resti alla Roma?

“Spero. C’è voglia di rimanere e di continuare qui anche l’anno prossimo da parte mia. Ho un contratto di un anno, spero che la società sia contenta di me e di poter rimanere”.