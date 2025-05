Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Santiago Gimenez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore rossonero.

GIMENEZ A DAZN

Come si trovano le energie per questa partita?

"Siamo tristi per la finale, dovevamo vincerla ma può capitare di perdere. Ora ci concentriamo su questa partita e proveremo a vincere oggi".