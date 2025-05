Roma-Milan, GHISOLFI: "Il miglior modo per salutare Ranieri è fare una grande partita. Vogliamo tenere Saelemaekers"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Florent Ghisolfi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del direttore sportivo dei giallorossi.

GHISOLFI A DAZN

Come sarà lavorare con Ranieri dirigente?

"Prima parliamo di stasera. Ranieri è un grande allenatore e uomo. Si tratta di una serata importante perché è l'ultima all'Olimpico. Il migliore modo per salutare il mister è fare una grande partita, lui ama vedere che la squadra dia tutto. In futuro sarà il consigliere sportivo, avremo il tempo per parlare della nostra organizzazione".

Avete trovato il nuovo allenatore?

"Stasera c'è tanta carne al fuoco. Vogliamo essere concentrati sulla partita e su Ranieri".

Saelemaekers e Abraham?

"Vogliamo tenere Saelemakers, è un giocatore importante e ha un buon rapporto con tutti".