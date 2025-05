Roma-Fiorentina, SHOMURODOV: "Con Dovbyk ci capiamo. Non importa chi gioca, conta vincere"

Dopo la vittoria con l'Inter, la Roma ospita la Fiorentina per continuare a sognare un posto in Champions League. Prima del match, in programma alle 18.00 all'Olimpico, Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SHOMURODOV A SKY SPORT

Ti piace questo atteggiamento aggressivo della Roma?

"Sì, mi piace. Noi giochiamo in modo aggressivo, non importa chi gioca ma la cosa più importante è vincere".

Il doppio centravanti spaventa di più la difesa avversaria?

"No, siamo tranquilli. Con Dovbyk ci capiamo, parliamo tanto e per noi non c'è tanta differenza giocare insieme o con un altro. Siamo pronti".

Cosa significa per te Ranieri?

"Il mister è un grande uomo, capisco cosa vuole da me e provo a fare quello che mi chiede".

SHOMURODOV A DAZN

Com'è convivere con Dovbyk?

"Bene, capiamo come giocare e quindi è più facile".

C'è intesa?

"Sì".

Qual è il segreto di Ranieri?

"Non posso dire il segreto. Dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo in campo e poi vediamo il risultato, è questo il segreto".