Roma-Fiorentina, PISILLI: "Bove ragazzo splendido, è stato emozionante. Champions? Dobbiamo essere bravi a non avere rimpianti a fine stagione" (VIDEO)

Dopo il successo con l'Inter, la Roma vince ancora: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Dovbyk. Dopo la vittoria, Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PISILLI A DAZN

Hai avuto modo di parlare con Bove?

"Sì ci siamo salutati alla fine e ci siamo abbracciati. Penso che siano momenti in cui va lasciato più da solo, è stato un momento molto emozionante per tutti, per tutto lo stadio, tanto più per chi lo conosce come ragazzo. È un ragazzo splendido, è stato un bel momento e spero che lo abbia reso felice".

Sapere che Ranieri va via, vi porta un po' di dispiacere?

"Certo, il mister ci ha aiutato tanto e noi dobbiamo dargli tutto in ogni partita. Ci ha risollevato in un momento dove eravamo veramente giù, è una sua scelta di smettere e va rispettata, vedremo chi arriverà il prossimo anno e dovremo essere bravi a ricominciare come stiamo finendo".

Nominate mai la parola Champions nello spogliatoio?

"Noi guardiamo partita dopo partita, questo è stato il segreto di questo filotto di partite. Dobbiamo essere bravi a continuare così in questo finale di stagione, se arriveremo o meno in Champions dipende da più fattori. Dobbiamo essere bravi a non avere nessun rimpianto a fine stagione, poi dove saremo si vedrà".

PISILLI IN CONFERENZA STAMPA

Ranieri ha raccontato che vi ha fatto vedere il rettilineo finale, come ci arrivate?

"Veniamo da un momento molto positivo, soprattutto queste ultime due vittorie sono molto importanti. Il mister ci ha sempre detto che i cavalli purosangue si vedono alla fine, quindi dobbiamo essere molto bravi a dare tutto e non avere rimpianti a fine stagione".

Bove?

"È stato un momento molto emozionante per tutti, sia per chi lo ha visto allo stadio sia per chi lo stava guardando in tv. Ma penso che sia stato ancora più emozionante per le persone che conoscono Edoardo come persona. Lui è un ragazzo d’oro, quello che gli è successo è stato veramente molto brutto. Gli auguriamo di poter tornare a giocare il prima possibile".

Come è stato l’impatto all’ingresso in campo? L’ammonizione?

“Sono entrato in campo e ho cercato di fare quello che mi ha chiesto il mister dando tutto ciò che avevo. L’ammonizione? Erano i minuti finali ed ero un po’ più bloccato sulle gambe. L’avversario mi aveva superato e penso che sia stato giusto fare fallo”.

Tornando a Milano il mister ti aveva rimproverato per il gol mangiato, che rapporto hai con Ranieri?

"Mi aiuta molto, quando ha qualcosa da dirmi lo fa con tranquillità e lo ascolto al 100% quando mi parla perché posso solo imparare da una persona così, per tutta la sua esperienza. Quando mi dà un consiglio sto attento a tutto, ci confrontiamo".

PISILLI AI CANALI UFFICIALE DELLA ROMA

"È una vittoria che vale tanto, vale più di tre punti. Era uno scontro diretto e sapevamo l'importanza della partita. È stato fondamentale vincere."

Ritmi altissimi. Tu sei entrato con la testa giusta, sei soddisfatto?

"Sì, loro sono veramente una grande squadra. Penso che, anche se era una partita a sé. l'abbiamo visto all'andata. L'abbiamo pagato caro sulla nostra pelle. Oggi pure sono arrivati molto preparati alla gara. Giocavano molto bene. Noi siamo stati bravi a chiudere e ad attaccare quando dovevamo attaccare. Ed è andata bene così."

Ci siamo commossi tutti per Edoardo Bove. Quali corde ha toccato quel momento?

"È stato un momento emozionante per tutti. Tanto più per le persone che conoscono realmente Edoardo. Perché è un ragazzo d'oro, quello che è successo è stato molto brutto e ha toccato tutti quanti. È stato un momento che veramente ha toccato tutti. In particolar modo penso quelli che conoscono veramente Edoardo."