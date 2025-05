Roma-Fiorentina, GHISOLFI: "Tutti allineati al 100%, la proprietà comunicherà l'allenatore al momento giusto. Su Svilar siamo ottimisti"

Dopo la vittoria con l'Inter, la Roma ospita la Fiorentina per continuare a sognare un posto in Champions League. Prima del match, in programma alle 18.00 all'Olimpico, il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A SKY SPORT

Su quale scelta state andando per il nuovo allenatore? I Friedkin hanno già scelto e aspettano per l'annuncio o devono ancora sceglierlo?

"Non sono qui per confermare o meno il processo. Quello che posso dire ai tifosi è che stiamo lavorando, abbiamo le idee chiare, siamo allineati con mister e proprietario al 100%. Vogliamo costruire un'organizzazione con unità e passione. La proprietà lo comunicherà al momento giusto".

È un nome mai uscito?

"Come detto prima, non voglio confermare o meno. Stiamo lavorando sul futuro ma la cosa più importante è il presente e oggi c'è una partita vibrante".

Su Svilar ci sono novità? Siete avanti per il rinnovo?

"Non abbiamo fretta, il contratto scade nel 2027. Stiamo parlando e siamo ottimisti. Lui vuole restare alla Roma e noi vogliamo costruire il futuro con lui".

Si poteva fare prima il rinnovo di Svilar?

"No, non abbiamo fretta visto che scade nel 2027. Lui merita il rinnovo e il meglio, vogliamo costruire con coerenza finanziaria".

GHISOLFI A DAZN

In questa settimana c'è stata parte della dirigenza dei Friedkin, il tema allenatore è stato centrale?

"No, con loro no. Niente di nuovo. Il proprietario sta provando a costruire un'organizzazione, la cosa più importante oggi è la partita".

Soulé?

"Crediamo in lui per questo lo abbiamo tenuto a gennaio, sta crescendo e ha una buona connessione con il mister. In questo momento porta alla squadra la sua freschezza e il suo talento".

Dove si aspetta di più da Dovbyk?

"Con il mister non abbiamo mai nascosto che ci aspettiamo di più da lui e da tutti gli altri, ma crediamo in lui e siamo contenti del suo lavoro e del suo impegno. I fatti sono meglio delle parole. Vogliamo costruire il futuro con lui".

Che Europa meritano questi tifosi?

"Meritano tutto e il meglio, questa sera sarà una serata vibrante e dobbiamo entrare in connessione con loro e con l'Olimpico".