Roma-Fiorentina, Comuzzo: "Si cresce anche guardando gli altri, mi faccio trovare pronto"

Dopo la vittoria con l'Inter, la Roma ospita la Fiorentina per continuare a sognare un posto in Champions League. Prima del match, in programma alle 18.00 all'Olimpico, Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni dei cronisti:

COMUZZO A DAZN

Stai giocando di meno, ma ti stai facendo trovare pronto. Come stai vivendo tutto questo?

"Credo si cresca anche giocando di meno e guardando gli altri, cerco di imparare giocando e quando il mister mi chiama in causa cerco di farmi trovare pronto".

Come si prepara una partita del genere?

"Si lavora al 100% al campo e anche in video per curare i minimi dettagli per affrontare una squadra che sta bene come la Roma".

COMUZZO A SKY SPORT

Ti aspettavi questo finale di stagione?

"Le aspettative sono sempre alte, poi alcuni obiettivi sono dei sogni. Non vediamo l'ora di entrare in campo e poter arrivare a questi obiettivi".

Ti emoziona ancora entrare in campo?

"Mi emoziona sempre entrare in campo, anche in stadi come questo che è pieno".