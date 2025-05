Atalanta-Roma, SOULÉ: "Mi sacrifico per i compagni. Ora dobbiamo spingere di più"

Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Roma fa tappa a Bergamo nella 36esima giornata di campionato: alle 20.45 i giallorossi affrontano al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini. Prima del fischio d'inizio Matias Soulé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

"Mi adatto al ruolo in cui mi fa giocare il mister, so fare diversi ruoli. Se c'è da sacrificarmi lo faccio, soprattutto per i miei compagni. Da quinto devo difendere di più, però ovviamente mi piace di più attaccare ed è incorporato. Sono contento perché sto migliorando una fase che non mi piaceva e non sapevo tanto fare".

Come avete fatto a credere di poter arrivare a giocare una partita che potrebbe mandarvi quarti in classifica?

"È una forza del gruppo, di quello che stiamo facendo. Siamo tranquilli, avevamo chiaro l'obiettivo e sapevamo che era difficile. Se si apre una porta, dobbiamo continuare. Se prima servivano sempre i tre punti, ora di più. Non era facile, c'erano tante squadre forti ma lavorando tutti i giorni siamo qui e dobbiamo spingere di più".