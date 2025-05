Atalanta-Roma, Gasperini: "È sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto la Roma. Lookman? Ha 120' nelle gambe..."

Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Roma fa tappa a Bergamo nella 36esima giornata di campionato: alle 20.45 i giallorossi affrontano al Gewiss Stadium l'Atalanta. Prima del fischio d'inizio Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GASPERINI A DAZN

Raggiungere matematicamente la Champions oggi è uno stimolo in più?

"Sì, è un percorso che facciamo da tanti mesi, siamo stati anche più in alto in classifica e adesso siamo arrivati alle partite decisive. Conosciamo l'aritmetica, è la prima di tre potenziali partite ma cercheremo fin da subito di mettere la parola fine a questo traguardo".

La Roma ha vinto 9 partite 1-0, qual è l'arma per battere la solidità dei giallorossi?

"Quello che ha fatto la Roma è sotto gli occhi di tutti: i risultati, la solidità difensiva ma anche la capacità di realizzare un gol per vincere le partite. Conosciamo bene la Roma, la affrontiamo con le nostre caratteristiche. In campo sarà una bella sfida".

Lookman come sta? Quanti minuti ha?

"120 minuti, compresi i supplementari se ce ne fosse bisogno".