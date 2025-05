Atalanta-Roma, de Roon: "La Champions non è scontata, abbiamo fatto una stagione straordinaria"

Vittoria fondamentale per l'Atalanta nel posticipo della 36° giornata, coi bergamaschi che battono 2-1 la Roma e ottengono la matematica qualificazione alla prossima Champions League. A fine partita il centrocampista nerazzurro Marten de Roon ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

DE ROON A DAZN

Altra qualificazione in Champions…

“Mi sono emozionato. Non è scontato che l’Atalanta arrivi in Champions per la quinta volta in sette anni, abbiamo fatto una stagione straordinaria. Per un momento abbiamo anche sognato lo scudetto, ma arrivare davanti a squadre come Juventus, Fiorentina, Roma, Milan e Lazio con due giornate di anticipo significa aver fatto un grande lavoro. Sono orgoglioso”.

Hai parlato nel cerchio a centrocampo o nello spogliatoio?

“A centrocampo abbiamo festeggiato. Nello spogliatoio ho detto alcune parole, così come il mister e il presidente. Questo risultato è meritato. Sulemana si è allenato tutto l’anno e non si mai lamentato, poi oggi entra e segna il gol decisivo. Complimenti ai miei compagni”.