Roma-Verona, SOULÉ: "Dobbiamo continuare su questa strada. Dybala ci dà una mano"

La Roma batte il Verona prima di Pasqua e infila il 17° risultato utile consecutivo: all'Olimpico termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Shomurodov nella 33esima giornata di campionato. Dopo la sfida Matias Soulé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A SKY SPORT

Siete a due punti dal quarto posto…

“Noi pensiamo a noi, dobbiamo continuare su questa strada. Partita simile a quella di Cagliari, loro hanno un gioco particolare. Per fortuna abbiamo vinto, in queste partite dobbiamo fare così altrimenti sarà difficile andare in Champions”.

Dybala?

“Lui è un leader sia in campo che fuori, ci dà una mano, viene con noi anche in ritiro, è molto importante per noi”.

SOULÉ A DAZN

Sul gol di Shomurodov sembravi quello dell'anno scorso, quanto ti ha cambiato il gol nel derby?

"È stato bellissimo, molto speciale, già prima del derby ho avuto tanta fiducia dal mister e i compagni, poi pian piano tutti i tifosi che ci sostengono sempre. Provo sempre a dare il massimo e sono contento di avere tanto minutaggio che serve a me per aiutare la squadra in qualsiasi cosa".

Hai un rapporto speciale con Dybala, è diventato il vice allenatore di Ranieri.

"È un grande e un leader, ci serve tanto che ci sostenga e che venga a vedere le partite, gli vogliamo tanto bene, sappiamo cosa significa per la Roma e per noi. Ci serve che ci sia vicino".