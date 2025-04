Roma-Verona, Ghilardi: "Sulla giocata di Soulé potevamo fare di più"

La Roma batte il Verona prima di Pasqua e infila il 17esimo risultato utile consecutivo: all'Olimpico termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Shomurodov nella 33esima giornata di campionato. Dopo la sfida Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHILARDI IN CONFERENZA STAMPA

Quale sono i rimpianti della partita?

"Potevamo fare meglio. Soulé ha fatto una bella giocata ma sia io che Coppola poteva fare di più, chiudere prima. La posizione? Per esigenze mi sono allargato”.

Cosa ne pensi della gara da un punto di vista arbitrale?

"Non voglio parlare dell’arbitro. Non so quanto mancava di tempo effettivo, l’arbitro ha preso questa scelta e io non sono qui per protestare contro l’arbitro”.

Quanto c’è di vero che si prolunghi il tuo contratto?

“Io ho rinnovato questa estate e ho diversi anni. Ho rinnovato fino al 2028".