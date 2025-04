Roma-Verona, ANGELINO: "Ranieri al top, mi manca troppo Dybala. Mi sentivo meglio con 3 partite a settimana"

La Roma batte il Verona prima di Pasqua e infila il 17° risultato utile consecutivo: all'Olimpico termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Shomurodov nella 33esima giornata di campionato. Dopo la sfida Angeliño ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ANGELINO A SKY SPORT

L’abilità di vincere con queste squadre non è da tutti.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata tosta. Abbiamo lottato fino alla fine, meritavamo i 3 punti. Dobbiamo rimanere umili e lavorare”.

Che avete pensato quando Ranieri ha detto di non credere alla Champions?

“Dobbiamo lavorare partita dopo partita e vediamo”.

Chi ti prendeva in giro?

“Paulo e Mancio” (Mancini e Dybala urlano in lontananza durante l'intervista, ndr).

Ranieri in che posizione lo metti tra i tuoi allenatori, in cosa è speciale?

“Per me è al top. Venivo da una situazione difficile, quest’anno grazie a lui mi sento bene. Ora non tanto, mi manca troppo Dybala in campo ma continuiamo così”.

Già che ti ha rimesso esterno è partito col piede giusto…

“Meglio così, da quinto mi sento meglio”.

Ne ha parlato con te del ruolo?

“No, dal primo minuto mi ha messo da quinto. Lì è dove voglio giocare”.

ANGELINO A DAZN

La stagione della Roma da Ranieri in poi in panchina è straordinaria, alla squadra manca ancora vincere le partite importanti. Questo è l'ultimo step?

"Certo, noi dobbiamo vincere ogni partita, adesso ci aspettano partite toste ma noi dobbiamo continuare a lavorare partita dopo partita, poi vediamo cosa succede".

Come state a livello fisico e mentale? La rincorsa è stata lunga ma ora è il momento decisivo del campionato.

"Stiamo lavorando forte tutta la settimana, in campo la squadra arriva fino agli ultimi minuti forte e così dobbiamo continuare. Avremo tempo di lavorare durante la settimana, dobbiamo giocare partita per partita e vincere".

Quanto parlate di obiettivo possibile nello spogliatoio?

"Noi vogliamo vincere, partita dopo partita, dopo la gara si parla ma il focus è sempre su quella successiva".

ANGELINO IN CONFERENZA STAMPA

In tv hai detto che ti manca Dybala. È un discorso tattico o perché è un tuo amico?

"Si vede che nelle mie ultime partite, senza di lui, partecipo di meno, quando lui è in campo si porta dietro 3-4 giocatori da solo e crea spazio per gli altri. Si vede quando è in campo e quando non lo è".

Quanto è stato importante il gol al Napoli nella tua avventura romana? Sei pronto per la sfida contro Dumfries a San Siro?

"È stato bello segnare contro il Napoli. La prossima settimana ci aspetta una partita tosta contro una squadra forte, ma anche noi siamo forti e dobbiamo lavorare più duramente durante la settimana. Dobbiamo e vogliamo vincere".

A fine partita hai fatto due interventi difensivi importanti. Come ti senti fisicamente e mentalmente?

"Mi manca la partita durante la settimana, mi sentivo meglio quando giocavamo tre partite a settimana. Con una partita la settimana è più lunga".

Hai più difficoltà nelle ultime partite a trovare spazio. Te ne sei accorto?

"Dobbiamo lavorare, se non lo faccio io lo fa un altro ed è importante. L'importante è vincere per noi e per i tifosi, dobbiamo continuare a lavorare".