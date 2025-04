Roma-Juventus, Locatelli: "Ho fatto un bel gol, il mister ci ha chiesto aggressività. La fascia? Un onore"

Ha segnato un gran gol nel primo tempo con un bel tiro da fuori, ma nonostante ciò la sua Juventus non è riuscita ad uscire dall'Olimpico contro la Roma con il punteggio pieno. Il centrocampista Manuel Locatelli ha parlato così a fine partita ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

LOCATELLI A DAZN

Gol veramente bello, la tua presenza fondamentale.

“Sai cosa rappresenta la Juve. Avere la fascia è un onore Devo essere un esempio per gli altri. Ho fatto un bel gol, quello che ho fatto a te (Buffon, ndr) mi ha cambiato la vita. Dovrei fare anche gol più semplici. Buona partita stasera”.

Una Juve molto aggressiva stasera…

“Si il mister ci ha chiesto questo, di credere in noi stessi perché siamo forti. Anche per merito loro eravamo un po stanchi, ma giocando così ci toglieremo soddisfazioni, ci stiamo lavorando è importante per noi”.