Roma-Juventus, EL SHAARAWY: "Siamo pronti, ci aspettano otto finali. Hummels? Un campione, è un onore giocare con lui"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Stephan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore dei giallorossi.

EL SHAARAWY A DAZN

Ti aspettavi di giocare questa partita con questa classifica?

"No. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma da quando è arrivato il mister abbiamo cercato di pensare a una partita alla volta con grande attenzione, determinazione e fame di ribaltare la stagione. Ora ci stiamo giocando la qualificazione in Champions, ci aspettano 8 finali e siamo pronti".

Come si prepara una partita del genere?

"Partita complicata, conosciamo la forza della Juventus. Abbiamo avuto più tempo per prepararla rispetto agli altri perché in questo periodo c'era l'Europa League. Siamo pronti, non dobbiamo mollare niente e avere massima attenzione".

Il ritiro di Hummels?

"Ci ha mandato un messaggio nella chat di squadra, l'abbiamo ringraziato per aver fatto parte di questo gruppo nel suo ultimo anno da calciatore. Lui è un campione dentro e fuori dal campo, è stato un onore aver potuto giocare con lui".