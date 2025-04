Roma-Hellas Verona, GHISOLFI: "Per l'allenatore bisognerà aspettare ancora 2/3 settimane. Svilar? Avrà il suo contratto"

Alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Roma ed Hellas Verona, match valevole per la 33esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, il ds Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti.

GHISOLFI A DAZN

La Champions è un discorso chiuso? "No, ci credo. Il mister è stato lucido, ma io ci credo. Non c’è solo la Champions".

GHISOLFI A SKY

A che punto stiamo con il rinnovo di Svilar? "Stiamo parlando con gli agenti. Lui è concentrato sul campo. Non abbiamo fretta, il contratto scade nel 2027. Per il club è importante, sta facendo bene. Avrà il suo contratto!".

La lista dell'allenatore l'avete consegnata. Quando vi aspettate un annuncio?

"Sì, è stata consegnata. Abbiamo le nostre priorità. So che per i tifosi è importante, ma per noi ora è più importante il presente. Quando avremo un passo in avanti, lo comunicheremo. Bisognerà aspettare 2/3 settimane".