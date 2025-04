Roma-Hellas Verona, Duda: "Sarà un match difficile contro una squadra che non perde da 16 partite. Proveremo a fare punti"

C'è un momento che ha cambiato la vostra stagione?

"Siamo migliorati nelle ultime uscite, mancano poche gare. Stasera è una gara molto interessante, nonostante le difficoltà".

Ci sarà nuovamente Dawidowicz in mediana.

"Giocare con Dawidowicz è bello perché, nonostante sia difensore, la sua fisicità ci regala tante opportunità".

DUDA A SKY

Sulla partita

"Quella di questa sera è per noi una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che non perde da sedici giornate. Sarà un match interessante dove proveremo a far punti".