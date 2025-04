Ranieri e la domanda sul futuro da ct del Brasile: "No, lasciatemi tranquillo..." (VIDEO)

SPORT TV PORTUGAL - Episodio curioso nel post partita di Inter-Roma, gara vinta per 0-1 dai giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista a una tv portoghese e il giornalista di origine brasiliana ha provato in modo scherzoso a convincere l'allenatore giallorosso a candidarsi come commissario tecnico della nazionale verdeoro: secco il 'no' di Sir Claudio, che poi è scoppiato in una risata.

La mia nazionale brasiliana sta cercando un ct, non è che lei ci sta facendo un pensierino?

"No, no. Lasciatemi tranquillo (ride, ndr)".