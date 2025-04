Lazio-Roma, SVILAR: "Avrei preferito non vincere il premio di migliore in campo e prendere i tre punti"

Il derby di Roma termina in parità: Lazio-Roma, stracittadina valida per la 32esima giornata di campionato, finisce 1-1. Dopo la partita Mile Svilar, grande protagonista del match, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR A DAZN

Cosa vi lascia il pareggio?

“Se vediamo i due tempi è giusto, volevamo vincere. Meglio un punto che perdere, anche se non ci fa andare molto avanti. Peccato”.

Terzo derby da titolare, non avete mai perso. La parata più difficile?

“Quella nel primo tempo, non vedeva arrivare il pallone. Come dico sempre preferivo non vincere questo trofeo ma prendere i 3 punti”.

Vi dispiace non aver dato l’ultima vittoria nel derby a Ranieri?

"Molto, con questo punto non andiamo molto avanti, era meglio vincere ma dobbiamo andare avanti, ci sono 6 finali”.