Lazio-Roma, SOULÉ: "Ho più fiducia e sto bene. Dybala ci manca, ma daremo tutto anche per lui"

Tempo di derby: alle 20.45 allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, sfida valida per la 32esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Matias Soulé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

Come state fisicamente? Come stai?

"Bene, giocando una volta a settimana siamo più in forma fisicamente. Io mi sento bene e ho preso più fiducia dalle ultime partite in cui il mister mi ha schierato. Sono veramente contento, speriamo di continuare su questa strada che è giusta".

Si sente la vicinanza di Dybala?

"Sì, è venuto con noi. Mi sembra che venga in panchina, è fondamentale non solo la sua carica ma anche quella di tutti. Ci manca tanto, daremo tutto per soddisfare lui e tutti gli altri che ci sostengono".

La scorsa notte sei andato a dormire pensando di poterla decidere con un tuo gol?

"Speriamo, magari (ride, ndr)".