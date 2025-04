Lazio-Roma, Romagnoli: "Buonissimo primo tempo, ma dopo il gol dovevamo fare di più. L'abbraccio della curva vale tanto"

Ha trovato il suo primo gol da ex contro la Roma ma non è bastato alla sua Lazio per ottenere la vittoria nella stracittadina. Al termine della partita il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

ROMAGNOLI A DAZN

Ci stavi provando già all'inizio a trovare il gol…

“Me lo sono mangiato, ho sbagliato io".

Troppo cattivo...

"Vedendolo potevo fare meglio".

Che partita è stata? Cosa significa l'abbraccio della Nord?

“Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, dopo il gol dovevamo fare di più, ci siamo abbassati abbiamo perso le distanze. Dopo l’1-1 abbiamo avuto due grandi occasioni, dispiace, in queste partite gli episodi sono fondamentali. L'abbraccio della curva vale tanto, tornare a casa era il mio desiderio”.

Carichi per giovedì?

“Si, dobbiamo passare il turno e riscattare la brutta figura in Norvegia. Non esiste stanchezza, dobbiamo fare una grande prestazione”.

ROMAGNOLI A LAZIO STYLE RADIO

"Peccato perché potevo fare doppietta, sarei stato il primo difensore nella storia della Lazio credo. È una gioia a metà, un gol bello e significativo ma poi conta vincere. Dispiace perché abbiamo fatto una buonissima partita. Dopo aver segnato ci siamo un po' abbassati e potevamo fare di più. Abbiamo avuto due occasioni nitide per segnare ancora. Ci teniamo la prestazione per la gara di giovedì. L'abbiamo preparata molto bene, dobbiamo lavorare e fare sempre meglio. La partita di oggi ci dà tanta fiducia. Siamo consapevoli del nostro potenziale e sicuri che abbiamo fatto una brutta prestazione in Norvegia. Siamo pronti a dare il massimo e a fare il meglio. "Il Bodo è una buonissima squadra, giocano un bel calcio tra le linee con giocatori veloci. Poi in quelle condizioni hanno fatto la differenza. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo fargli male, abbiamo il potenziale per farlo. Giovedì diamo tutto, è fondamentale passare il turno. Devo segnare sempre sotto la Nord (ride, ndr). Io ci provo, cerco di dare il massimo e di poter vivere queste serate".