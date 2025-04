All Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, derby valido per la 32esima giornata di campionato. Dopo il primo tempo terminato 0-0 con due grandi parate di Mile Svilar, il difensore biancoceleste Marusic ha parlato ai microfoni dei cronisti all'intervallo:

MARUSIC A DAZN

Cosa fare nel secondo tempo?

"Dobbiamo essere concentrati, provare a lottare su ogni pallone e cercare altre occasioni come abbiamo fatto nel primo tempo sperando di far gol".