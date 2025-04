Lazio-Roma, GHISOLFI: "Ranieri sarà consigliere sportivo, per l'allenatore lavoriamo per chiudere"

Tempo di derby: alle 20.45 allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, sfida valida per la 32esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A DAZN

È l'ultima partita di Ranieri in panchina. In cosa consiste il ruolo di Ranieri l'anno prossimo?

"È il suo ultimo derby, non l'ultima partita. Sta facendo un ottimo lavoro, è una figura importantissima nel progetto. Sarà un consigliere sportivo vicino a me e alla proprietà. Vogliamo costruire una dirigenza insieme con coerenza, chiarezza e stabilità. Lavoreremo insieme".

Che consiglio vi ha dato per l'allenatore? Di quale profilo ha bisogno la Roma? Se vuole dirci il nome...

"Non adesso e non stasera. Cerchiamo un allenatore che avrà la stessa passione per il nostro progetto, che è grande e nell'anno del centenario, forse nel 2028, ci sarà lo stadio. Siamo allineati con Claudio e con la proprietà. Sono pochi secondo noi, abbiamo valutato i profili e stiamo lavorando per chiudere".

Dovbyk? C'è la volontà di continuare con Saelemaekers?

"Ho detto a Dovbyk che è al 50% del suo potenziale, quando sarà al 90-100% può essere il miglior attaccante della Serie A per 3-4 anni. Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui, vogliamo chiudere questo trasferimento".