Lazio-Roma, CRISTANTE: "Pareggio giusto, abbiamo avuto carattere nel finale. Credo alla Champions" (FOTO)

Pareggio allo Stadio Olimpico: il derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata di campionato, termina 1-1 con i gol di Romagnoli e Soulé. Dopo la sfida il centrocampista giallorosso, Bryan Cristante, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CRISTANTE A DAZN

Rimpianto di non aver regalato la vittoria a Ranieri?

“Si, sempre meglio vincere soprattutto il derby. Ci abbiamo provato, Soulé ha fatto un gran gol, ma alla fine è giusto il pareggio”.

Secondo tempo con più personalità..

“Sì, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, poi siamo usciti più noi. Abbiamo avuto grande carattere nel finale, penso che il pareggio sia il risultato giusto”.

Avresti mai pensato di stare in corsa per la Champions poco tempo fa?

“Venivamo da un periodo difficile, il derby dell’andata ci ha dato la scintilla. Abbiamo fatto un gran filotto, nessuno pensava che ci saremmo potuti giocare la Champions in così pochi punti, siamo stati bravi. Abbiamo perso tanti punti prima ma fino alla fine ci proveremo".

CRISTANTE IN CONFERENZA STAMPA

Perché la Roma non ha approfittato del vantaggio di avere davanti una squadra stanca?

"Nei derby difficilmente si sono viste condizioni, giocare tre giorni cambia poco ed è già successo negli altri anni. Sicuramente la Lazio è entrata meglio in partita, soprattutto nei primi minuti. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo e poi abbiamo anche provato a vincerla".

Come mai avete tirato poco?

"Ci sono anche gli avversari, erano chiusi ed erano messi bene".

È stata una partita simile a Roma-Juventus, c'è rimpianto?

"Ci sono gli avversari e sono due squadre forti. Ci abbiamo provato fino alla fine. Non abbiamo nulla da recriminare, si poteva fare meglio in tutte e due. Quando ci sono avversari forti davanti che vanno forti non è facile, siamo stati bravi a pareggiarla e a cercare di vincerla fino alla fine".

Siete stanchi mentalmente?

"Sul finale di stagione e nelle partite che contano non bisogna esserlo ma chiaramente può esserci un po' di stanchezza in qualche partita. Abbiamo fatto un bel filotto, prestazioni importanti, fino alla fine dobbiamo provare".

Credi veramente alla Champions?

"Io ci credo, con il filotto che abbiamo fatto ci devo credere. Questi pareggi ci hanno rallentato, ma non possiamo vincerle tutte. Siamo ancora lì e dovremo provarci fino alla fine, non provarci vanificherebbe il filotto fatto".

Come sta funzionando l'adattamento al cambio tra Dybala e Soulé?

"Matias è un giocatore forte, giovane, dopo un periodo di adattamento, con grandi qualità, ha grandi colpi e lo ha dimostrato anche stasera. Paulo è un campione, ha un carisma diverso ma Matias ci sta dando una grossa mano e ce la darà. Continuerà a migliorare perché è ancora giovane".

Come mai fate fatica a vincere i big match? Ci spieghi il parapiglia Saelemaekers-Marusic?

"Queste cose sono successe parecchie volte nei derby ma non ho visto nulla di eclatante. Sugli scontri diretti abbiamo faticato ma non saprei darti una risposta".