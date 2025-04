Lazio-Roma, Baroni: "Zero alibi, il derby si deve giocare tutti insieme"

Tempo di derby: alle 20.45 allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, sfida valida per la 32esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BARONI A DAZN

Che lavoro ha fatto dopo Bodo?

"È una gara in cui dare tutto tutti insieme e la squadra lo sa".

Non concede alibi alla squadra. Come si affronta questo derby dato che sarete provati?

"Ho detto che il derby si può giocare anche scesi dall'aereo, quindi zero alibi. La squadra deve sentire la bellezza e deve viverlo".

I compiti di Dele-Bashiru?

"Ha avuto un infortunio ed è rientrato, ci dà profondità e fisicità. Considerando la gestione, ci può dare una mano importante e lo deve fare".

Come vive il suo secondo derby in panchina?

"La bellezza di questo derby è il sentimento e il trasporto dei nostri tifosi, siamo tutti concentrati. Lo dobbiamo giocare tutti insieme, allargo il raggio".