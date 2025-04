Inter-Roma, RANIERI: "Vittoria dedicata ai tifosi. Ritiro? Ho già riconsegnato il tesserino, se mi mancherà la panchina andrò ai giardinetti..."

La Roma sbanca San Siro vincendo 0-1 contro l'Inter grazie alla rete realizzata da Matias Soulé nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Al termine della partita Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

RANIERI A DAZN

Le sue scelte hanno fatto vincere la Roma...

“Questa vittoria la dedichiamo ai mostri tifosi, non sono potuti venire e abbiamo fatto una grande prova con la voglia di vincere. Se poi gli episodi ci condannano pazienza. La prima mezz’ora è stata molto bella, poi giochiamo contro l’Inter. Sono stati bravi e noi siamo stati molto diligenti a chiudere ogni spazio e a vincere”.

Mi è piaciuto questo modo con cui ha chiuso l’Inter, così come le mosse di Soulé e Koné...

“L’avevamo fatto anche a Udine, non c’era Soulé ma Rensch ed era andato molto bene. Gli avevo rifatto vedere la partita e gli avevo chiesto di ripeterci, siamo andati molto bene. Io sono veramente contento per i tifosi e per i giocatori, non avevamo mai vinto contro una grande e siamo venuti qui a vincere. Siamo molto contenti, ora arriva la Fiorentina e pensiamo a loro perché sono in un bel momento”.

Ottavo 1-0, il piccolo margine di miglioramento è la freddezza...

“Sì, soprattutto il primo tempo. In quella mezz’ora avevamo fatto molto bene, peccato, ma l’importante è aver conquistato i 3 punti”.

Lei quanto se la sta godendo?

“Io adesso già sto pensando alla Fiorentina onestamente. Me la godrò quando tutto sarà finito".

Percentuali di ripensamento?

“Ho già consegnato il tesserino a Coverciano”.

Poi le mancherà la panchina?

“Si lo so, poi andrò ai giardinetti”...

Che emozioni ha vissuto in questa settimana così importante?

“Mi sono commosso quando siamo andati a due metri dalla salma di Papa Francesco e anche oggi con il minuto di raccoglimento. Sono momenti intensi per chi ha cercato di fare il meglio per la Chiesa e ha dato un esempio importante, spero verrà seguito perché è troppo importante”.