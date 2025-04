Ranieri sbuffa dopo l'ennesima domanda sul futuro: "Io ct del Brasile? Basta, lasciatemi in pace..."

Episodio curioso nel post partita di Inter-Roma, gara vinta per 0-1 dai giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. In zona mista Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista a una tv portoghese e in occasione dell'ultima domanda il giornalista ha sottolineato "come al Brasile serva un commissario tecnico alla Ranieri". Il tecnico di Testaccio ha sbuffato all'ennesima domanda sul suo futuro: "Ma basta, lasciatemi in pace...", dice Sir Claudio con il sorriso. Poco prima l'allenatore si era soffermato sul sostegno dei tifosi giallorossi: "Devo ringraziarli, quando sono arrivato la situazione era difficile e loro ci hanno aiutato".