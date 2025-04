Inter-Roma, Marotta: "Serve la mente molto libera oggi per portare a casa un risultato positivo"

Intervistato prima di Inter-Roma, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

MAROTTA A DAZN

Come sta la squadra?

"Lo stato d’animo è di una squadra consapevole di recitare un ruolo importante. L’aspetto mentale gioca un ruolo importante. Thuram sta recuperando lentamente e sono ottimista, sono convinto che ce la possa fare per mercoledì. La prima considerazione da fare è che ai ragazzi e all’allenatore non c’è niente da rimproverare, solo complimenti per la stagione. Dico grazie con il cuore. Ci saranno altre difficoltà ma possiamo ritagliarci delle soddisfazioni. Dobbiamo avere la mente molto libera per portare a casa oggi un risultato positivo”

Su Jair.

“Ho avuto modo di vederlo e apprezzarne le grandi qualità. Era parte integrante di un’Inter campione sotto l’Inter di Angelo Moratti. Io vidi qui il suo goal contro il Benfica. Ci sono ancora dei rappresentanti di quella squadra che corrisponde ad un grande ricordo per la società”