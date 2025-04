Inter-Roma, Carlos Augusto: "Sconfitta che brucia. Ci è mancata lucidità, ma abbiamo fatto di tutto per pareggiare"

La Roma sbanca San Siro vincendo 0-1 contro l'Inter grazie alla rete realizzata da Matias Soulé nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Al termine della partita Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'esterno dei nerazzurri.

CARLOS AUGUSTO IN CONFERENZA STAMPA

Perché oggi si è accusata tutta questa stanchezza?

"Ci è mancata lucidità per approfittare delle occasioni, mentre loro l'hanno sfruttata. Non voglio cercare alibi, la sconfitta brucia ma mercoledì c'è un'altra partita. Dobbiamo vedere gli errori fatti ed essere concentrati".

La sfida con il Barcellona si prepara da sola?

"Sì, tutti vogliono giocare una semifinale di Champions. Anche oggi abbiamo fatto di tutto per pareggiare senza riuscirci".

Dalla tua parte ci sarà Yamal, come sarà sfidare lui e una squadra che fa di media tre gol a partita?

"Il Barça ha grandi calciatori, però abbiamo affrontato il Bayern Monaco che ha stelle così. Dobbiamo essere pronti, sarà una partita molto difficile ma abbiamo affrontato avversarie simili".

C'è il rischio che possa subentrare un po' di paura per il finale di stagione?

"No, perché essere ad aprile e lottare per cose straordinarie non può portare paura. Può pesare la stanchezza mentale ma non può esserci paura, abbiamo gente di esperienza che ha vinto tanto. Dobbiamo vedere gli errori fatti in queste gare, ma il gruppo è sempre attento. Mercoledì sarà una partita importante e dovremo fare del nostro meglio".

CARLOS AUGUSTO A INTER TV

"È chiaro che c'è stanchezza sia fisicamente sia mentalmente. Ma non voglio trovare alibi o scuse. Loro hanno una grande squadra, hanno segnato all'inizio e quando sei in svantaggio devi spendere più energie per pareggiare. Non siamo riusciti a segnare e alle volte succede un po' per sfortuna, altre per non aver concretizzato le occasioni... Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato e dobbiamo ricaricare le energie perché mercoledì abbiamo una partita importantissima".

Alla fine l'episodio del gol ha cambiato l'inerzia. Vi siete detti qualcosa in campo per provare a reagire subito?

"Il nostro è un gruppo talmente d'esperienza che anche se siamo sotto abbiamo la qualità per provare a pareggiare o a rimontare la partita. Loro sono stati bravi, si sono chiusi tutta la partita, noi non abbiamo approfittato delle occasioni che ci sono capitate. Dobbiamo rivedere quello che abbiamo sbagliato e tornare concentrati perché mercoledì dobbiamo esserlo".

Quanto ritieni sia fondamentale mantenere questa mentalità combattiva anche quando la partita si complica?

"Alle volte se sei stanco fisicamente e devi avere la carica per vincere la partita. Oggi abbiamo dato tutto per vincerla, ma alle volte non succede... Loro hanno creato un'occasione lì e hanno segnato, poi rincorrere è tosta. Non mi piace cercare scuse o alibi, dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato oggi. Abbiamo dato tutto, abbiamo dato il cuore per per vincere la partita, però non ci siamo riusciti e adesso abbiamo semifinale di Champions, che è una grande occasione per noi e dobbiamo fare di tutto per vincere".