Roma-Como, Da Cunha: "Senza Fabregas in panchina non cambierà niente, la Roma è in forma ma lo siamo anche noi"

Prima dell'Athletic, il Como all'Olimpico: la Roma ospita in casa la squadra di Fabregas nella 27esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Lucas Da Cunha ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DA CUNHA A SKY SPORT

Quanto mancherà Fabregas in panchina?

"È vero che non sarà con noi, sarà differente ma per noi non cambierà niente, sappiamo quello che dobbiamo fare. Sarà comunque con noi".

La Roma è in forma, cosa vi ha chiesto Fabregas?

"È vero che sono in forma ma anche noi, siamo il Como e sappiamo quello che dobbiamo fare. Siamo pronti".

Come ti trovi nel nuovo ruolo?

"È un po' differente ma mi piace, credo che possiamo fare meglio".

Nelle ultime 10 partite avete fatto 13 punti, è stato solo il mercato o altro?

"È vero che il mercato di gennaio fa bene alla squadra, dopo gennaio è meglio per noi".

DA CUNHA A DAZN

Avete battuto Napoli e Fiorentina, cosa dobbiamo aspettarci da questo Como?

"Vogliamo fare come col Napoli e con la Fiorentina, vogliamo vincere tutte le partite. È una grande partita e siamo pronti per questo".

Come ti trovi dal punto di vista tattico a centrocampo?

"Il mister è molto forte tatticamente, lavorare con lui è il top per me e per la squadra. Per me è un nuovo ruolo ma il mister mi aiuta e giorno dopo giorno sento che sia meglio per me".