Roma-Como, Ludi: "Fabregas è un predestinato, pensarlo lontano dal Como è inverosimile"

Prima dell'Athletic, il Como all'Olimpico: la Roma ospita in casa la squadra di Fabregas nella 27esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il ds del Como Ludi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

LUDI A DAZN

Ranieri ha definito il Como come il Parma degli anni Novanta, lo rivede?

"Ringrazio Ranieri per le belle parole spese per l'allenatore e per il progetto, pensare a quel Parma è futuribile. Noi vogliamo restare focalizzati sul presente che vede una squadra che deve ancora salvarsi e poi una stabilizzazione in categoria. Non ci facciamo distogliere da altro. La squadra sta lavorando forte per raggiungere gli obiettivi e pensiamo possano essere alla portata".

Fabregas è stato accostato anche al Milan, quanto è importante tenerselo stretto?

"Si legge tanto, è un predestinato secondo noi. Un allenatore che lavora da così poco tempo ed è così tanto competente non è banale. Ha capacità comunicative oltre ad un'idea di calcio importante. Ha firmato un contratto lungo col Como la scorsa stagione, lavora per una proprietà e un club ambiziosi. Lo vivo quotidianamente ed è estremamente coinvolto nelle dinamiche del club. Pensarlo lontano dal Como nel prossimo futuro mi verrebbe da dire paradossale ma preferisco dire inverosimile".

La ricerca del talento?

"Abbiamo scelto una strada metodologica, quella del bel calcio, il calcio coraggioso, abbiamo scelto di essere coraggiosi anche sul mercato andando nella direzione della qualità. Poi serve anche coraggio di fare due giocatori giovani il centro della squadra e per ora sta funzionando".