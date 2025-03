Roma-Como, GHISOLFI: "Soulé ha un potenziale enorme. Per l'allenatore non abbiamo fretta"

Prima dell'Athletic, il Como all'Olimpico: la Roma ospita in casa la squadra di Fabregas nella 27esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A SKY SPORT

Soulé a tutta fascia destra, avete scelto di non venderlo a gennaio. Perché?

"È vero, abbiamo avuto tante offerte ma crediamo in lui. Matias è un investimento importante per la società. Ha fatto bene nelle ultime partite e spero che oggi farà una grande partita. Ha un potenziale enorme, la Roma non è un posto facile per esprimere il potenziale e spero che passo dopo passo lo faccia vedere".

Svilar e Paredes rinnoveranno nei prossimi giorni?

"Vogliamo andare avanti con entrambi, ma non mi piace parlare di argomenti individuali prima di una partita di questa importanza. È una partita difficilissima e dobbiamo essere concentrati su questo".

C'è una scadenza sulla scelta dell'allenatore o non avete fretta?

"Non abbiamo fretta, abbiamo tempo. Vogliamo fare la scelta giusta e vogliamo mantenere il focus sul presente. Con il mister abbiamo sempre risposto con trasparenza, non c'è niente di nuovo oggi".

Vista la rincorsa per le posizioni nelle coppe europee, la stessa partecipazione alle coppe europee potrà condizionare il budget del mercato della prossima estate?

"Sì, sicuramente la classifica finale sarà importante per fare il prossimo budget. Abbiamo due competizioni, non vogliamo mollare su entrambe e faremo il massimo".

GHISOLFI A DAZN

Come state vivendo questo momento?

"Abbiamo attraversato la tempesta, sappiamo da dove veniamo e abbiamo fame nel club. Non vogliamo mollare niente in campionato e in coppa".

Gioca Soulé a destra, la squadra ha trovato l'equilibrio per mantenere i giocatori di qualità. Era questa la Roma che immaginavate in estate?

"Sì, questa è la nostra forza. Abbiamo bisogno di tutti, giochiamo due competizioni al 100%. Mancini prima del Porto ha detto che in questa stagione siamo una famiglia, è vero e lo sento, dobbiamo rinforzare questo sentimento ed è importante".

Credete alla Champions e al 4° posto?

"Non guardiamo al 4° posto, sappiamo da dove veniamo e per salire la classifica dipende dai nostri risultati ma anche quelli degli altri. Dobbiamo essere concentrati su di noi e vediamo dove possiamo finire in classifica".

Cosa rappresenta il Como per chi fa mercato?

"Stanno facendo un ottimo lavoro, la squadra, la società e l'allenatore. Non so se l'allenatore sia un dentista ma è un buon allenatore. Per me è interessante il Como e i giocatori".