Roma-Cagliari, Viola: "Dobbiamo contenere i giallorossi e migliorare la fase offensiva"

Dopo l'eliminazione in Europa League, la Roma ospita il Cagliari nella 29esima giornata di campionato. All'intervallo il risultato è fermo sullo 0-0 e prima di rientrare in campo per la ripresa Nicolas Viola ha parlato ai microfoni dei cronisti:

VIOLA A DAZN

Il Cagliari è attento, ma sono arrivati pochi palloni davanti.

"Sì, la fase difensiva è all'altezza della partita. Dovevamo contenere questa Roma, sappiamo che in casa il pubblico è un valore aggiunto. Dobbiamo fare qualcosa di più davanti, nonostante abbiamo avuto occasioni. Ma la partita che dobbiamo fare è questa migliorando la fase offensiva".