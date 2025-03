Roma-Cagliari, Nicola: "Ranieri fonte di ispirazione. Ha quella saggezza che tutti gli allenatori sperano di raggiungere"

Alle ore 16 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cagliari, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Davide Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'allenatore rossoblù.

NICOLA A DAZN

L'assenza di Zappa?

"Avevamo già lavorato con alternative diverse. Alcuni giocatori hanno giocato moltissimo, quindi è giusto farli riposare. Per Zappa si tratta di un recupero forzato causa infortunio, ma volevo comunque farlo rifiatare".

Quanto è stato fonte di ispirazione Ranieri?

"Lui è una fonte di ispirazione per la qualità della persona, per come si pone e come sa parlare con rispetto. Inoltre ha un'enorme carriera, fa giocare sempre bene le squadre e si adatta a qualsiasi contesto mantenendo quella saggezza che tutti gli allenatori sperano di raggiungere".