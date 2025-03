Roma-Cagliari, GHISOLFI: "Friedkin e squadra delusi per l'eliminazione, ma abbiamo fame. Dovbyk? Ci aspettiamo di più. La scelta del nuovo allenatore non dipenderà dalle coppe europee"

Alle ore 16 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cagliari, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Florent Ghisolfi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del ds giallorosso.

GHISOLFI A DAZN

Come si riparte dopo l'eliminazione in Europa League?

"Siamo delusi ma allo stesso tempo siamo vivi. Tutti devono avere la testa alta, lo staff e la squadra meritavano di più ma il calcio è così. Oggi abbiamo la possibilità di riscattarci e affronteremo una squadra che avrà il coltello tra i denti. Servirà una grande partita di intensità, ma siamo freschi e abbiamo fame di fare grandi cose in campionato".

C'è stato un messaggio dei Friedkin alla squadra e a Ranieri?

"Sì, anche loro sono delusi ma abbiamo ricevuto il loro grande sostegno come sempre. Vinciamo e perdiamo insieme. I Friedkin stanno lavorando per il futuro, nel 2027 c'è il centenario e nel 2028 il nuovo stadio. Hanno una grande ambizione per la Roma".

Come sta vivendo Dovbyk questo momento?

"Sa che ci aspettiamo di più, ma sa che crediamo molto in lui. La sua stagione è positiva ma ci aspettiamo di più. Oggi ha l'occasione di fare una grande partita. Siamo la Roma, possiamo giocare male ma dobbiamo dare sempre tutto".

Quanto la qualificazione alle coppe potrebbe incidere sulla scelta del nuovo allenatore?

"Per niente. Se l'allenatore aspetta quale coppa faremo significa che non è quello giusto. Vogliamo un allenatore che abbia voglia e orgoglio di allenare la Roma".