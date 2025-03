Roma-Cagliari, BALDANZI: "Gruppo straordinario, sento la fiducia di Ranieri"

Dopo l'eliminazione in Europa League, la Roma continua la corsa in campionato: i giallorossi battono il Cagliari 1-0, grazie a un gol di Dovbyk, allo Stadio Olimpico nella 29esima giornata di campionato. Dopo il successo Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BALDANZI A DAZN

Cosa è cambiato in questa squadra dall’arrivo di Ranieri?

“Non so cosa sia cambiato, ma sicuramente qualcosa è cambiato. Siamo un gruppo straordinario, ci aiutiamo tutti. Abbiamo attraversato momenti difficili e non vogliamo ritornarci, non possiamo lasciare più niente. Vogliamo fare tre punti ogni domenica. Io sento molto la fiducia di Ranieri, ho sempre cercato di lavorare al massimo per avere questi momenti anche quando giocavo meno”.

Hai salutato il tuo ex mister, Nicola?

“Sì. Gli ho augurato il meglio per il campionato e lui ha fatto la stessa cosa”.

In quale posizione preferisci giocare?

“Mi trovo molto bene tra le linee. Ci sono tanti giocatori simili in rosa, quindi adattarsi a giocare anche a sinistra per coesistere con loro è una cosa positiva. Gioco dove mi mette il mister”.

BALDANZI IN CONFERENZA STAMPA

Hai giocato quasi da falso nove, molto dentro il campo. Sei soddisfatto di questo momento visto che hai giocato due partite importantissime di fila?

"Sì, ho giocato lì perché con il mio movimento Dovbyk poteva attaccare la profondità. Mi trovo bene in tutti i ruoli della trequarti, non è un problema. Sono soddisfatto perché a livello di squadra stiamo migliorando e stiamo portando a casa punti che ci servivano, visto l'inizio di campionato. Sono felice di questo e spero che continui così".

Ti stai sentendo sempre più al centro di questa Roma?

"Sì, mi sento bene. Ma siamo tutti al centro del progetto visto che abbiamo tante partite. Magari l'anno scorso ho avuto un periodo di ambientamento, ma adesso mi sento bene. Cerco sempre di spingere al massimo e di lavorare per la squadra".