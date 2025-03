Roma-Athletic, PISILLI: "Atmosfera surreale, avevo i brividi. Al ritorno non dobbiamo farci influenzare da questa vittoria" (FOTO e VIDEO)

La Roma vince all'ultimo respiro per 2-1 allo Stadio Olimpico contro l'Athletic Club grazie alle reti di Angelino e Shomurodov e conquista un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno al San Mames. Al termine della partita Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva. Ecco le parole del centrocampista giallorosso.

PISILLI A SKY SPORT

Tanto spazio a voi giovani...

“È una cosa positiva, se i ragazzi giocano già da prima partite così importanti possono crescere più in fretta”.

Che tipo di gara è stata in mezzo al campo?

"Nel primo tempo ci siamo studiati, anche se abbiamo avuto due occasioni senza rischiare. Nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire alla difficoltà”.

Che emozione è stata?

“Lo stadio era surreale, avevo i brividi dal riscaldamento. Vedere quella bandiere ti trasmette una carica difficile da spiegare ma che ti fa dare qualcosa in più”.

Shomurodov?

“È in un momento d’oro. Siamo contenti, è un bravo ragazzo e un grande calciatore”.

PISILLI IN ZONA MISTA

Che tipo di approccio ti aspetti al ritorno?

"Mi aspetto una partita come quella di oggi, molto combattuta e tosta. Anche oggi l'Athletic ha dimostrato il suo valore e noi il nostro, dovremo essere bravi al San Mames a non farci influenzare da questa partita e a giocarcela al meglio delle nostre possibilità".

Ti aspettavi di partire titolare?

"Cerco sempre di dare il massimo in allenamento, poi le scelte le fa il mister. Ce le comunica il giorno della partita. A volte gioco e altre volte no, non penso a queste cose ma cerco di essere pronto quando mi chiama in causa".

Avete la consapevolezza di poter arrivare in fondo?

"Presto per dirlo, c'è ancora il ritorno da giocare e siamo solo agli ottavi. Il percorso è lungo e passa dalla gara di ritorno, la partita più importante è sempre la prossima e se non vinci quella non vai avanti".

Questa è stata la miglior Roma della stagione?

"Non so. Abbiamo fatto diverse partite molto buone, la dovrei rivedere per poter dire se sia stata la miglior Roma. Siamo comunque soddisfatti della prestazione".