Roma-Athletic, de Marcos: "Perdere in questo modo fa male. Al ritorno dovrà essere una finale"

In uno stadio Olimpico infuocato la Roma batte 2-1 in rimonta l'Athletic Bilbao, presentandosi alla difficilissima sfida di ritorno degli ottavi di Europa League con un risultato importante ma non decisivo. A fine partita il difensore ospite Óscar de Marcos ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

DE MARCOS IN CONFERENZA STAMPA

"Vogliamo che al San Mamés sia come se fosse una finale. Siamo stati entrambi molto bravi tatticamente, è stato difficile metterci le mani addosso. Quando Iñaki ha aperto le marcature, la partita si è aperta di più. Peccato che all'ultimo minuto abbiano fatto il 2-1. Perdere in questo modo fa sempre più male. Abbiamo giocato una partita molto seria, abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo dato il massimo su un campo molto difficile. Abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare al San Mamés".